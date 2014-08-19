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Наука

19 августа 2014, 16:12

Ученые объяснили низкий рост пигмеев

наука ученые пигмеи

Фото: ИТАР-ТАСС

Американские ученые нашли объяснение низкому росту пигмеев. По версии исследователей, пигмеи стали низкорослыми из-за долгой жизни в экваториальных джунглях, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Изначально ученые заинтересовались тем, что пигмеи из разных частей света являются низкорослыми, но при этом совершенно точно не могут быть родственными народами. Таким образом, пигмейский фенотип, а это рост в 144-150 сантиметров, появился в результате долгой жизни в лесах.

Исследователи сравнили генотипы пигмеев племени батва из Уганды и африканцев нормального роста из народа бакига и обнаружили шестнадцать участков генома пигмеев, отвечающих за телосложение и рост.

Затем угандийских пигмеев сравнили с западноафриканскими и выяснили, что племена не являются родственными, а одинаковый фенотип сформировался из-за схожих условий жизни.

Ученые также отметили, что, по всей видимости, пигмеи возникли не 20-30 тысяч лет назад, а намного позже. Племя стало низкорослым из-за того, что проиграло конкуренцию своим соседям, которые вытеснили пигмеев с привычного места обитания в лес. Пигмеи достаточно быстро эволюционировали и приспособились к новым условиям жизни, в которых едва ли не ключевое значение имел низкий рост.

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