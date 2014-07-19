На орбиту вывели российский спутник с гекконами и мушками-дрозофилами

Космический аппарат "Фотон-М" вывели на орбиту

Космический аппарат "Фотон-М" с животными на борту выведен на орбиту. Его успешно запустили ночью с космодрома Байконур, сообщает телеканал "Москва 24".

Научно-исследовательский спутник позволит ученым расширить знания о невесомости, а также изучить, как она влияет на живые организмы. Для этого на орбиту отправили несколько гекконов, мух, грибы и семена высших растений. Ожидается, что спутник отработает в космосе не менее двух месяцев, после чего капсула с живыми организмами вернется на Землю.

Как отмечает МИА "Россия сегодня", гекконов в космос запускают не первый раз, однако ранее длительность экспериментов составляла от двух недель до месяца.

Например, в прошлом году 15 особей провели 30 дней на борту биоспутника "Бион-М". Тогда спускаемая капсула с монгольскими мышами-песчанками, гекконами, рыбами-цихлидами, микроорганизмами, растениями и искусственными метеоритами приземлилась в Оренбургской области, но многие животные не выжили.