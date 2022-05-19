Как ученые вырастили земные растения в лунном грунте

За все время исследования Луны космическими аппаратами на Землю было доставлено около 380 килограммов лунного грунта. Но лишь совсем недавно ученые из университета Флориды решились на захватывающий эксперимент: попытаться вырастить на нем земные растения. О том, что из этого получилось, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: nasa.gov/UF/IFAS/Tyler Jones

Проекты по колонизации естественного спутника нашей планеты существовали давно, но в последние годы вспыхнула так называемая вторая лунная гонка, и сегодня едва ли не каждая более-менее технологически развитая держава обдумывает лунные купола, оранжереи и исследовательские станции. Совершенно очевидно, что будущим колонистам придется чем-то питаться и всю эту еду невозможно будет доставлять с Земли – большую часть продовольствия придется выращивать на месте. Но не везти же с собой сотни кубометров плодородной почвы?

К счастью, решение давно существует, и имя ему – гидропоника. Этот способ давно опробован: растения могут получать все необходимые питательные вещества из специального раствора, насыщенного воздухом, минеральными солями и другими нужными элементами. Самое интересно, что корни при этом находятся в пористой среде, которая не имеет никакого питательного значения. Это просто субстрат, в качестве которого можно использовать практически что угодно: кокосовое волокно, солому, даже гравий, щебень и керамзит.

Теперь ученые решили выяснить, годится ли для этой цели лунный грунт – реголит.

Правда, этого материала в распоряжении экспериментаторов оказалось до обидного мало (по понятным причинам) – всего несколько десятков граммов. Образцы были доставлены с Луны в ходе миссий Apollo 11, 12 и 17, причем с разных участков спутника. В каждую тестовую пробирку исследователи насыпали по одному грамму реголита, а затем высадили семена резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) – неприхотливого растения семейства капустных. После этого наладили подачу питательного раствора и стали ждать результатов.



Фото: nasa.gov/UF/IFAS/Tyler Jones

К удивлению ученых, проросли почти все семена. Но уже через пару дней выяснилось, что ведут себя они совершенно непредсказуемо. Некоторые из них росли гораздо медленнее положенного, другие оказались меньше по размерам, у третьих появились чуть более темные листья. Когда исследователи стали сопоставлять полученные результаты с составом лунного грунта, обнаружилась прямая зависимость: реголит, взятый из одних мест, оказался более подходящим, из других – менее. Но самое странное, что лучше всего резуховидка растет на реголите, привезенном "Аполлоном-11" из юго-западного района Моря Спокойствия. Грунт из этого места больше остальных подвергался воздействию солнечного ветра – несколько миллиардов лет на него падал непрерывный поток ионизированных частиц и радиации от нашей звезды.

Ученые вообще полагали, что семена в нем погибнут, но все оказалось ровно наоборот: самые крепкие всходы получились именно на этом образце.

Итак, эксперимент подтвердил, что реголит можно использовать в качестве субстрата для гидропонного выращивания растений. Это означает, что будущие лунные базы смогут обеспечивать колонистов пищей (по крайней мере, в теории). Нужно только прорастить в лунном грунте что-нибудь более питательное, чем невзрачную резуховидку, – хотя бы тот же картофель.

Останется "сущая мелочь": построить лунные оранжереи, научиться добывать там воду (которая, по последним данным, на Луне все-таки есть, хоть и в виде грязного льда на полюсах), наладить производство питательного раствора и решить еще несколько тысяч инженерных и биологических задач. И тогда первый лунный урожай будет собран уже лет через 20–30.

Хотя...