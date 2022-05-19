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Как ученые вырастили земные растения в лунном грунте

Звездная оранжерея: что ученые смогли вырастить в лунном грунте
наука

За все время исследования Луны космическими аппаратами на Землю было доставлено около 380 килограммов лунного грунта. Но лишь совсем недавно ученые из университета Флориды решились на захватывающий эксперимент: попытаться вырастить на нем земные растения. О том, что из этого получилось, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: nasa.gov/UF/IFAS/Tyler Jones

Проекты по колонизации естественного спутника нашей планеты существовали давно, но в последние годы вспыхнула так называемая вторая лунная гонка, и сегодня едва ли не каждая более-менее технологически развитая держава обдумывает лунные купола, оранжереи и исследовательские станции. Совершенно очевидно, что будущим колонистам придется чем-то питаться и всю эту еду невозможно будет доставлять с Земли – большую часть продовольствия придется выращивать на месте. Но не везти же с собой сотни кубометров плодородной почвы?

К счастью, решение давно существует, и имя ему – гидропоника. Этот способ давно опробован: растения могут получать все необходимые питательные вещества из специального раствора, насыщенного воздухом, минеральными солями и другими нужными элементами. Самое интересно, что корни при этом находятся в пористой среде, которая не имеет никакого питательного значения. Это просто субстрат, в качестве которого можно использовать практически что угодно: кокосовое волокно, солому, даже гравий, щебень и керамзит.

Теперь ученые решили выяснить, годится ли для этой цели лунный грунт – реголит.

Правда, этого материала в распоряжении экспериментаторов оказалось до обидного мало (по понятным причинам) – всего несколько десятков граммов. Образцы были доставлены с Луны в ходе миссий Apollo 11, 12 и 17, причем с разных участков спутника. В каждую тестовую пробирку исследователи насыпали по одному грамму реголита, а затем высадили семена резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) – неприхотливого растения семейства капустных. После этого наладили подачу питательного раствора и стали ждать результатов.

Фото: nasa.gov/UF/IFAS/Tyler Jones

К удивлению ученых, проросли почти все семена. Но уже через пару дней выяснилось, что ведут себя они совершенно непредсказуемо. Некоторые из них росли гораздо медленнее положенного, другие оказались меньше по размерам, у третьих появились чуть более темные листья. Когда исследователи стали сопоставлять полученные результаты с составом лунного грунта, обнаружилась прямая зависимость: реголит, взятый из одних мест, оказался более подходящим, из других – менее. Но самое странное, что лучше всего резуховидка растет на реголите, привезенном "Аполлоном-11" из юго-западного района Моря Спокойствия. Грунт из этого места больше остальных подвергался воздействию солнечного ветра – несколько миллиардов лет на него падал непрерывный поток ионизированных частиц и радиации от нашей звезды.

Ученые вообще полагали, что семена в нем погибнут, но все оказалось ровно наоборот: самые крепкие всходы получились именно на этом образце.

Итак, эксперимент подтвердил, что реголит можно использовать в качестве субстрата для гидропонного выращивания растений. Это означает, что будущие лунные базы смогут обеспечивать колонистов пищей (по крайней мере, в теории). Нужно только прорастить в лунном грунте что-нибудь более питательное, чем невзрачную резуховидку, – хотя бы тот же картофель.

Останется "сущая мелочь": построить лунные оранжереи, научиться добывать там воду (которая, по последним данным, на Луне все-таки есть, хоть и в виде грязного льда на полюсах), наладить производство питательного раствора и решить еще несколько тысяч инженерных и биологических задач. И тогда первый лунный урожай будет собран уже лет через 20–30.

Хотя...

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Гринько Николай

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