Ученые назвали главные причины супружеских измен

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Американские социологи выяснили причины, которые толкают людей на измены, сообщают Дни.Ру. Как выяснилось, всех неверных супругов можно поделить на две категории.

Изучить этот вопрос ученых побудила растущая популярность сайта знакомств для изменщиков ashleymadison.com. Так, американский социолог Пеппер Шварц пришла в выводу, что людей, изменяющих своим супругам, можно поделить на две категории, у каждой из которых есть свои причины для измены.

Как выяснилось, к первой относятся те, кому надоел их постоянный партнер и хочется получить новые яркие переживания. Такие люди обычно заводят кратковременные знакомства на отдыхе или в командировке.

Эти изменщики вовсе не хотят расстаться с партнером и не планируют завести любовника. Кроме того, по словам одного из руководителей Ashley Madison, именно скука толкает людей проводить время на этом сайте.

Во вторую категорию попали люди, которые несчастливы в браке. Они не расстаются с супругой или супругом из-за детей, материальной зависимости или по другим причинам. Автор исследования считает, что таким людям необходима сторонняя эмоциональная поддержка.