Микробиологи создали вакцину от рака на основе кошачьих паразитов

Американским микробиологам удалось создать вакцину для борьбы с раком на основе токсоплазмы. Об этом сообщает сайт Школы медицины Гейзеля в Дартмуте.

Болезнь, вызываемая токсоплазмой - токсоплазмоз, - в большинстве случаев не проявляется и имеет симптомы обычного вируса гриппа. В то же время здоровый иммунитет активно борется с кошачьими паразитами, причем реакция организма на токсоплазму очень похожа на противодействие раковым клеткам.

В ответ на присутствие токсоплазмы организм вырабатывает специальные клетки (Т-киллеры или цитотоксические Т-лимфоциты), которые ориентированы на уничтожение клеток, пораженных паразитами, а также раковых клеток. И если онкологическое заболевание отключает иммунную систему и способствует беспрепятственному размножению клеток, то появление токсоплазмы вновь провоцирует защитную реакцию организма.

Однако, так как вводить паразитов в организм ракового больного опасно, исследователи создали иммунотерапевтические вакцины, в основе которых лежит модифицированная токсоплазма. Она легко размножается в лабораторных условиях и не может этого сделать внутри организма человека или животного.

"Победить рак": Современные методы борьбы с болезнью

Медики использовали ее для борьбы с крайне агрессивными типами рака – меланомой и раком яичников у лабораторных мышей. В результате опухоли были полностью уничтожены собственной врожденной защитной системой организма. Теперь биологам предстоит разобраться в механизмах столь высокой эффективности их вакцины. Однако предварительные результаты лабораторных исследований весьма обнадеживают специалистов.

По мнению ученых, важной особенностью новой вакцины является то, что лекарство может быть индивидуальным. То есть сначала модифицированные паразиты будут вводиться в клетки пациента, а затем ему же их будут возвращать в организм в качестве вакцины против рака. Исследователи уверяют, что таким образом пациент может получить пожизненный иммунитет против раковых опухолей.