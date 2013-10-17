Раскопки вcкладчину: археолог Максим Лебедев о краудфандинге в науке

Краудфандинг – народное финансирование проектов – пришел в Россию не так давно, но уже успел завоевать популярность. Музыканты, режиссеры театра и кино, художники и скульпторы обращаются к потребителям с просьбами профинансировать продукт на начальном этапе. Именно таким способом рок-группа "Би-2" собрала деньги на выпуск альбома Spirit, а съемочная группа фильма "28 панфиловцев" – на съемки кино. К народному финансированию прибегают и благотворительные организации, и гражданские активисты, и – теперь – научные сообщества.

Не так давно на одной из краундфандинговых площадок открылся новый проект – сбор денег на археологическую экспедицию в Египте.

"Меня зовут Максим Лебедев, я кандидат исторических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН. Египтологом я хотел стать класса с пятого и, когда в 2008 году, после окончания кафедры Древнего мира МГУ, мне впервые предложили поехать в экспедицию в Гизу, я понял, что все делаю правильно, раз мечта сбывается", - именно с этих слов начинается обращение автора проекта.

Фото: Российская археологическая экспедиция в Гизе

Максим пояснил, что российская археологическая экспедиция в Гизе начала работу в 1996 году, и на сегодня это единственная, не считая американской, иностранная экспедиция, которая проводит раскопки у великих пирамид. Среди прочего за время раскопок наши археологи обнаружили малый некрополь, благодаря которому можно залатать "белые пятна" в истории повседневной жизни египтян.

Однако почти за месяц до начала экспедиции руководство Института востоковедения РАН вынужденно сократило бюджет, что поставило под удар возможность выезда в Египет. Археологам не хватало всего чуть-чуть – 150 тысяч рублей. Именно эта сумма была собрана менее чем за неделю благодаря пожертвованиям неравнодушных.

О том, как пришла идея народного финансирования экспедиции, с какими сложностями пришлось столкнуться археологам, и о будущем научного краудфандинга Максим Лебедев рассказал сетевому изданию M24.ru.

- Кто был инициатором сбора средств через краудфандинговую платформу?

- Идея принадлежит мне. Я уже был знаком с удачным опытом сбора средств на некоторые творческие, социальные или гуманитарные проекты. Сам неоднократно жертвовал таким образом средства, последний раз – на помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке и ребятам из МГУ, которые фотографируют планктон. Зарплаты у нас скромные, но если есть возможность помочь реальному делу, то лучшего вложения не придумать.

Фото: Российская археологическая экспедиция в Гизе

- Почему вы решили обратиться к такому способу поиска финансирования? Рассматривались другие варианты?

- Дело в том, что известие о сокращении бюджета экспедиции застало нас врасплох. Дирекция Института Востоковедения была вынуждена принять такое трудное решение чуть более чем за месяц до начала запланированного сезона. Так что времени для обращения к крупным спонсорам уже не было: даже если бы нам удалось кого-то заинтересовать, поменять утвержденные бюджеты крупных компаний, да еще в конце года, было бы уже невозможно. Просить дополнительных средств у Академии наук или создаваемого сейчас нового федерального агентства, у которого еще нет своего главы, было бессмысленно. В связи с реформой РАН такие вопросы сейчас никто не решает – некому. По большому счету, краудфандинг – это единственное, что у нас оставалось.

- Первые ли вы были в России? И знаете ли вы о зарубежном опыте подобных сборов?

- Если честно, мне не известно о других подобных проектах в отечественной археологии. Хотя не исключено, что они были, в том числе в царской России. Что касается отечественных конструкторов и инженеров, то они несколько больше продвинулись в этом направлении.

Например, специалистам из Новосибирска удалось с помощью краудфандинга частично профинансировать свои исследования в области солнечной энергетики. За рубежом у отдельных научных коллективов, экспедиций или музеев нередко есть свои собственные спонсорские сообщества, "общества друзей", как они их называют, а также специальные сайты или страницы в Интернете, через которые в любой момент можно сделать пожертвование.

Традиционные краудфандинговые сайты обычно ориентированы на творческие проекты, однако в последнее время появились и специализированные ресурсы, ориентированные именно на поддержку финансирования научных исследований, в том числе археологических раскопок. Даже на Западе, где не в пример лучше развита система научных грантов, появление краудфандинга в науке оказалось неизбежным. Дело в том, что подготовка заявок на гранты отнимает значительную часть времени научного коллектива, процедуры часто очень бюрократизированы, а шансы получить поддержку остаются невелики – в среднем, по словам иностранных коллег, около 80% заявок все равно будут отклонены. Если ученые неожиданно сталкиваются с проблемами финансирования, то иного выхода, кроме как обращения к обществу, порой просто нет.

Фото: Российская археологическая экспедиция в Гизе

- А у российских экспедиций бывают спонсорские сообщества?

- У нас с этим пока глухо, но не стоит удивляться, ведь мы как оседлали модель догоняющего развития, так с нее и не слезаем, и нашему обществу еще предстоит очень существенная и, будем надеяться, интересная эволюция. Однако в современном мире процессы постоянно ускоряются, и те изменения, которые прежде требовали смены нескольких поколений, вовсе не обязательно потребуют от нас столько же времени сегодня. Долгое время мы жили в мире, где медицина, образование, музеи, галереи, научные исследования – все это было исключительно государственной вотчиной. Однако разве кто-то удивляется сегодня частным клиникам, гимназиям, музеям, выставочным центрам или лабораториям? Что же касается государственных учреждений науки и культуры, то так уж объективно сложилось: там работают люди, рассчитывающие прежде всего на бюджетное финансирование. Можно ли нас винить в этом? И да, и нет.

Да, потому что мы порой не достаточно думаем о том, как заинтересовать нашей работой простых граждан, сосредотачивая усилия на отчетах чиновникам. Нет, потому что современное состояние среднего класса в России, а также мелкого и среднего бизнеса – основных частных инвесторов в науку и культуру на Западе – не позволяет испытывать большого оптимизма.

- Как считаете, какие перспективы у частного финансирования науки в России?

- Всему свое время. Хотя я думаю, что у "обществ друзей", например, уже есть будущее в России. Так, судя по всему, та целевая аудитория, на которую рассчитан наш проект, не интересуется подарочными футболками, ручками и сертификатами. Это лишь приятные дополнения, роль которых не существенна. Такими подарками можно завлечь людей на фильм или концерт, но не убедить принять участие в финансировании научных исследований. Люди, которые нам помогают, заинтересованы прежде всего в результате.

Фото: Российская археологическая экспедиция в Гизе

Создание "общества друзей" экспедиции позволило бы собирать средства в течение всего года, а для заинтересованных людей такой формат предоставил бы куда больше реально интересной отдачи в виде статей, отчетов, полевых дневников, фотографий, лекций и даже твиттов с раскопа. Это было бы полноценное участие в жизни экспедиции, интересное и полезное обеим сторонам. Пока же нашему или будущим похожим проектам можно помочь только через краудфандинговые сайты. Поскольку такие сайты заточены под творческие или коммерческие проекты, собранные на них средства не считаются благотворительностью и облагаются налогом в размере 13%, не считая банковских комиссий и комиссии самого сайта.

- А, если говорить у краудфандинге в науке – какие перспективы у него?

- Краудфандинг - это не попытка выпросить помощь, стоя с протянутой рукой. Это предложение взаимовыгодного сотрудничества науки и общества. Поэтому будущее научного краудфандинга в нашей стране зависит исключительно от того, насколько современным является общество и куда оно хочет двигаться. В наиболее успешных странах в отношении науки существует консенсус: и государство, и общество понимают, что развитие науки является важнейшей национальной задачей и главным конкурентным преимуществом, в нем видят основной источник роста. Поэтому краудфандинг там развит и становится все более перспективным.

Существует ли такой же консенсус в России? Опыт нашего проекта показывает, что в нашей стране есть люди, готовые не просто читать о достижениях чужих ученых, но и вкладываться в отечественные исследования. Мы им очень благодарны!

- Как отреагировали на ваш проект в РАН?

- Должен сказать, что значительный вклад в успех первого этапа сбора средств был сделан именно нашими коллегами, причем не только сотрудниками Института Востоковедения, историками или археологами, но и учеными из других институтов РАН - физиками, математиками, генетиками, а также сотрудниками МГУ и РГГУ. Они распространяли информацию о сборе средств на научных сайтах и форумах, в социальных сетях, сами делали взносы. Помимо этой помощи для нас, конечно, важны их отклики о нашем проекте, ведь он еще продолжается. Руководство института многие годы поддерживает экспедицию в Гизе, поэтому с большим трудом приняло решение о сокращении средств на раскопки в этом году. Я уверен, что они с пониманием отнеслись к нашему начинанию.

Фото: Российская археологическая экспедиция в Гизе

- Не страдает ли от этого имидж отечественной науки?

- Конечно, научная деятельность не может финансироваться исключительно за счет народных пожертвований. Наш случай – это экстренная необходимость. Для развития науки у нас есть государство, от которого налогоплательщики в праве не только ожидать, но и требовать достойного финансирования перспективных естественнонаучных и гуманитарных исследований. Однако привлечение средств через частные научные фонды, гранты, спонсорскую помощь или краудфандинг может и должно стать привычным дополнительным ресурсом для реализации научных проектов.

Современная наука не может существовать исключительно за счет поддержки из бюджета. Хотя бы потому, что чиновники всех времен и народов обычно мыслят очень несовременно. Если завтра, например, расходы бюджета на науку вдруг увеличатся в десять раз, это все равно не решит всех проблем. Общество должно получать от науки видимую отдачу. И в этом нет ничего стыдного или обидного. Для участников нашего проекта мы планируем подготовить много всего интересного – новые фотографии с раскопок, описание находок, отчет о работах, лекции по древнеегипетскому языку, красочную презентацию результатов экспедиции. Я не думаю, что имидж отечественной науки от этого пострадает.

- Как на ваш проект реагировали простые люди, наткнувшиеся на него в сети?

- Это, пожалуй, самый приятный вопрос. Наш проект продолжается, мы собрали пока лишь минимальную сумму, необходимую для того, чтобы просто не пропустить сезон. Однако хочется сделать больше! И в этом нам многие помогают. Мы уже получили очень много доброжелательных отзывов, советов и предложений о помощи как от наших коллег, друзей, знакомых, студентов, аспирантов, так и просто от заинтересовавшихся людей. Особенно приятны слова поддержки и пожелания интересных открытий, которые мне ежедневно присылают! Это правда здорово, и нашу благодарность сложно выразить словами! Лучше мы сделаем это нашей работой – новыми находками, фотографиями, отчетами, публикациями, лекциями.

Фото: Российская археологическая экспедиция в Гизе

Что касается критики, то было всего одно такое письмо, и сводилось оно к следующему: вот вы собираете средства на раскопки в Египте, но ведь в России ежегодно гибнет столько древних памятников! Правильно ли копать за границей, когда дома такая ситуация? Это правда. Копая на Тамани, я, например, знаю о том, как много археологических памятников разрушается в Краснодарском крае. И даже это наверняка только верхушка айсберга. Однако так уж случилось, что мы занимаемся египтологией. Опять же, так получилось, что наша экспедиция - единственный российский научный коллектив, занимающийся археологией Древнего царства, т.е. времени строительства великих пирамид. Думаю, вряд ли кто-то будет спорить, что изучение одной из древнейших цивилизаций является важной задачей для научного сообщества любой страны. Ведь Древний Египет принадлежит всем нам. Изучая первые шаги человечества по пути цивилизации, мы узнаем больше и о себе.

Виктория Сальникова

Отметим, сегодня, 17 октября, в анти-кафе "Циферблат" на Тверской пройдет вторая лекция российской археологической экспедиции в Гизе. Слушатели смогут узнать много нового об истории Древнего Египта, а также получить ответы на свои вопросы.