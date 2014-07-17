Американские ученые сжали алмаз в три раза

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Американским ученым удалось сжать алмаз более чем в три раза. Для достижения этой цели им потребовалось прибегнуть к давлению в пять терапаскалей (примерно 50 миллионов земных атмосфер), пишет Nature.

Сжать алмаз удалось при помощи излучения от 176 лазерных лучей. Они создали давление на вещество, в результате уменьшилось расстояние между атомами углерода. Такое серьезное сжатие способно сильно изменить состояние вещества, но свойства нового алмаза пока не исследованы.

Алмаз является одним из соединений углерода, существующим в природе в стабильном виде. Он один из самых твердых минералов на Земле.

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Лабораторное исследование веществ с очень высокой плотностью поможет науке в изучении строения ядер звезд. Наибольшая плотность во Вселенной наблюдается в активных ядрах галактик и черных дырах. Воспроизвести ее в земных условиях невозможно.

Так, например одна чайная ложка вещества из недр нейтронной звезды весила бы на Земле миллиард тонн. Вещество из недр черной дыры тяжелее, как минимум, в тысячу раз.