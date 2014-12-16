Лекция о применении фотографии в социологии: кейс "Сочи-2014"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В среду в КЦ ЗИЛ Высшая школа экономики устраивает лекцию об использовании фотоматериалов в социологических исследованиях. Кандидат социологических наук Ксения Лазебная расскажет о том, что такое Photo Voices, о специфике фотографирования "в поле" и о применении снимков в анализе общественных трансформаций.
Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 19.30.
- Когда: 17 декабря
- Кто: Ксения Лазебная
- Что: лекция о применении фотоматериалов в социологических исследованиях
- Кому смотреть: ищущим в фотоискусстве научную ценность