Лекция о применении фотографии в социологии: кейс "Сочи-2014"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В среду в КЦ ЗИЛ Высшая школа экономики устраивает лекцию об использовании фотоматериалов в социологических исследованиях. Кандидат социологических наук Ксения Лазебная расскажет о том, что такое Photo Voices, о специфике фотографирования "в поле" и о применении снимков в анализе общественных трансформаций.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 19.30.