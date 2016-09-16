Galaxy Note 7 и Honor 8: бизнес-класс против молодости

В конце августа сразу два гиганта электронной индустрии, компании Samsung и Huawei, почти одновременно представили новые флагманские смартфоны. Что же представляют собой Samsung Galaxy Note 7 и Honor 8 – два устройства с каждым из которых компании связывают определённые надежды на рынке потребительской электроники. Сразу стоит сказать, что Galaxy Note 7 и Honor 8 – не конкуренты, причем не только из двукратной разницы в цене, но и из-за довольно большой для смартфонов, разницы в конструкции, позиционировании и разной целевой аудитории.

Мы внимательно изучили эти два смартфона, один из которых уже появился на российском рынке (Honor 8), а старт продажи другого (Note 7) в России был перенесен из-за неисправности аккумуляторной батареи смартфона, в результате которой устройство могло взорваться, и ожидается в октябре-ноябре.

Galaxy Note 7 – это самый мощный и дорогой на сегодняшний день смартфон Samsung, начало продаж которого стало самым драматичным за всю историю не только корейской компании, но и всей мобильной индустрии. Как многие уже знают, часть Galaxy Note 7 из первой партии оказалась укомплектована некондиционными литий-ионными аккумуляторами. Было зафиксировано 35 случаев возгорания устройств в процессе зарядки устройства. Причем надо понимать, что температура горения лития очень высока и возгорание аккумулятора такого типа может привести к тяжелым ожогам и пожару. Поэтому компанией было принято решение о возврате и обмене Galaxy Note 7 из первой партии. Это касается как уже проданных устройств, там где продажи начались, так отгруженных ритейлерам на склады. Собственно российская задержка начала продаж связана с возвратом из розницы уже отгруженных Note 7 и ожиданием новых поставок.

Эта история не только породила вал язвительных шуток в стиле "смартфон взорвавший рынок". Последствия оказались намного серьезнее. По оценкам экспертов, она принесла Samsung многомиллиардные убытки. Как этот инцидент скажется в дальнейшем на продажах смартфона, можно будет сказать только в конце года, но удар по имиджу компании был нанесен серьезный. Тем не менее, нет никаких сомнений, что c технической частью проблемы Samsung справится и продажи Note 7 в России, пусть и с задержкой, но начнутся.

Что же такое Note 7

Фото: samsung.com

Galaxy Note 7 – это фаблет, то есть, смартфон с большим экраном. В данном случае диагональ составляет 5,7 дюйма. Но это еще не все. Note 7 оснащен встроенным стилусом, что вообще большая редкость для смартфонов. Позиционируется устройство, как премиальный смартфон для делового человека. Отсюда топовая начинка, топовые характеристики, и топовая …цена.

Краткие технические характеристики Galaxy Note 7:



Процессор: восьмиядерный Exynos 8890 Octa восьмиядерный (4 ядра 2,3 ГГц + 4 ядра 1,6 ГГц)

Оперативная память: 4 Гб

Память 64 Гб + слот microSD

Экран: Super AMOLED, 5,7 дюйма, 1440 x 2560

Основная камера: два 12 МП фотомодуля, светосила f/1,7, съемка 4К видео

Фронтальная камера: 5 MП, f/1.7

Разъем USB Type-C

Аккумулятор: 3500 мАч

Cканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки IRIS

Защита от пыли и воды по стандарту IP68 ( погружение на глубину 1,5 метра до 30 минут)

Габариты 153,5 x 73,9 x 7,9 мм

Вес 169 граммов

Honor 8

Фото: shop.huawei.ru

Honor 8 тоже можно назвать флагманским смартфоном, но ту есть нюанс. Это флагман бренда Honor. Да, да, именно бренда. Несколько лет назад Huawei создала специальный молодежный мобильный бренд и создавала часть своих смартфонов с прицелом именно на молодежную аудиторию. Это касается и разработки самих устройств и их продвижения, и рекламы и каналов продаж (в основном через интернет). Насколько это все имеет смысл сказать сложно. В России Honor воспринимается, как линейка смартфонов Huawei. Тем не менее, в рамках бренда Honor, "Восьмерка" – это самая новая и самая "навороченная" модель. При этом, хотя технические характеристики Honor 8 и уступают Note 7, но тоже очень высокого уровня.

Краткие технические характеристики Honor 8:



Процессор: HiSilicon Kirin 950, (4 ядра 2,3 ГГц +4 ядра 1,8 ГГц)

Экран: IPS, диагональ 5.2 дюйма,1920x1080 (FullHD)

Операционная система: Android 6.0, EMUI 4.1

Оперативная память: 4 Гб

Память: 32/64 Гб + слот microSD

Камера: 2 модуля, каждый 12 мегапикселей, f/2.2

Фронтальная камера: 8 Мп, f/2.4

Разъем USB Type-C

Сканер отпечатков пальцев

Батарея: 3000 мАч поддержка быстрой зарядки

Габариты: 145,5 x 71 x 7,5 мм

Вес: 153 грамма

Внешний вид устройств

Дизайн обоих смартфонов действительно хорош, но не умаляя заслуг дизайнеров Note 7 и Honor 8, надо сказать, что сейчас все же не 2010-й год и премиальные корпуса для смартфонов умеет делать уже не только Apple. Отметим другое. Дизайн каждого смартфона довольно точно совпадает с позиционированием устройств и, несмотря на то, что оба вендора выбрали одинаковые материалы для изготовления корпуса (металл, стекло), внешне аппараты сильно отличаются.

Если дизайн Note 7 вполне бизнес-класса и строгий, то у Honor 8 он более яркий молодежный. Такой эффект создается благодаря специфической зеркальной задней панели, цвет которой в зависимости от освещения и отражения слегка меняется. Honor 8 поставляется в четырех цветах белый, черный, золотой и темно-синий, причем самым эффектным оказался именно синий. Кстати, в этом году темно-синий – это очень модный цвет, и сразу несколько вендоров выпустили свои смартфоны именно в таком цвете. Несмотря на всю молодежность бренда Honor в дизайне "Восьмерки" нет и намека псевдоспортивный стиль в виде прорезиненного пластика расцветки "вырвиглаз" и прочих элементов "молодежного дизайна", как его понимают некоторые китайские производители.

Камера

Камеры обоих аппаратов оказались очень хорошего уровня: и основные, и фронтальные. Причем камера Honor 8 практически та же самая, что и у его родственника Huawei P9, но только с менее богатыми возможностями и меньшим количеством настроек. Главная ее особенность двойной фотомодуль с двумя объективами и двумя сенсорами, один из которых черно-белый. Съемка происходит одновременно двумя объективами, а потом кадр уже "склеивается" в один с помощью программных алгоритмов. По мнению разработчиков Huawei, это обеспечивает лучшую яркость, контрастность и более широкий динамический диапазон. Снимает Honor 8 отлично, особенно если нет больших проблем со светом.

Фото: shop.huawei.ru

Что касается камеры Note 7, то писать про нее легко и просто. Дело в том, что наряду с камерой iPhone 6S Plus – это одна из лучших мобильных камер на рынке. Возможно, что новый iPhone 7 Plus задаст новые стандарты мобильной фотографии. Пока же мы можем просто зафиксировать выдающиеся характеристики камеры Note 7. Быстрый автофокус, оптическая стабилизация, отличные алгоритмы обработки, все это позволяет делать хорошие кадры даже в условиях недостаточного освещения.

Фото: samsung.com

Аппаратная часть

Любопытно, что оба смартфона оснащены процессорами собственного производства, Samsung и Huawei, соответственно. Несмотря на то, что Exynos 8890 Octa от Samsung ощутимо превосходит по мощности и производительности HiSilicon Kirin 950 от Huawei заметить это можно только в тестах, поэтому можно сказать, что оба смартфона быстры и справляются со всеми поставленными задачами.

А вот в том, что касается экранов, разница заметна. Во-первых, экран Note 7 имеет более высокое разрешение и несмотря на большие размеры более высокую плотность пикселей (чем выше это показатель, тем более четкое изображение). Во-вторых, Super AMOLED дисплей Samsung последнего поколения собственного производства – это вообще лучший мобильный экран на сегодняшний день. Это все не значит, что экран Honor 8 плох, нет. Но все же, он уступает "чемпиону".

А теперь перейдем к самому необычному "техническому элементу" Note 7, к стилусу S PEN. Вокруг него всегда было много споров. И среди пользователей, и среди специалистов. Существует вполне аргументированное мнение, что стилус лишь вредит Note 7 и отъедает полезное пространство в корпусе, которое можно было бы использовать с большей пользой, например, разместить аккумулятор большой емкости. Тем не менее, любителей S PEN тоже немало, более того в Samsung верят в то, что стилус в серии Note нужен и последовательно работают над его усовершенствованием.

Помимо стандартных возможностей S PEN – графические заметки, рисунки, редактирование фото, стилус можно использовать для выделения слов в тексте и быстрого перевода в Google Translate. Добавлена возможность создания анимированных изображений из видео в формате GIF. Но все же интересная новая опция S PEN – это создание графических заметок на заблокированном экране. Для этого нужно взять стилус из смартфона и написать или нарисовать, что-то на экране. Созданный рисунок или текст сохраняется на заблокированном смартфоне в течение часа, как на листе бумаги. Такие записи в удобны при создании напоминаний, списков покупок и пр. Получается своеобразная замена бумажному стикеру.

Еще одной фирменной "фишкой" Note 7 стал оптический сканер IRIS, который позволяет разблокировать смартфон, идентифицируя владельца по радужной оболочке глаз. Пока это явная "проба пера" и пользоваться им не очень удобно. Скорее всего сканер будут доводить до ума и только потом ставить в другие устройства серии Galaxy. Пока пользователям предлагается "побыть" бета-тестерами новой технологии. Впрочем, ничего не мешает отключить оптический сканер и просто им не пользоваться.

Ценник

В заключении стоит сказать, что у обоих смартфонов нет привычного всем MicroUSB разъема, а стоит новый USB Type-C. Соответственно к старой периферии типа внешних аккумулятором, смартфоны придется подключать через переходник.

Российские цены на оба смартфона уже объявили, но продается пока только Honor 8. 32-х гигабайтная версия стоит от 28 тыс. руб. А вот 32-х гигабайтная версия Galaxy Note 7 обойдется уже в 60 тыс. Дорого? Очень, но когда видишь ценник нового IPhone 7 Plus (от 68 тыс. руб) – понимаешь, что нет предела совершенству. Собственно, если говорить о Galaxy Note 7, то помимо конфуза с аккумулятором, будем надеется оставшимся в прошлом, недостатков у него практически нет. Это маркий корпус и высокая цена. И если с первым можно смириться, то со вторым… Можно сколько угодно говорить о том, что премиальное устройство такого уровня не может стоить дешево, но на обычного покупателя, который стоит перед прилавком магазина и смотрит на ценник, это не произведет никакого впечатления. Скорее всего, Galaxy Note 7 в России останется нишевым устройством для тех покупателей, которые точно знают, за что они готовы отдать такие большие деньги.

Honor 8 тоже отдают не даром, тем не менее, соотношение цена/качество этого смартфона очень интересное. Проблема тут в другом. Для значительной части покупателей цена под 30 тысяч – это цена премиального смартфона. И несмотря на все усилия Huawei по продвижению бренда Honor, немногие пока могут воспринять Honor 8, как премиальное устройство.