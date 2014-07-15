Google планирует создать "умные" линзы для диабетиков

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Американская компания Google и швейцарская фармацевтическая фирма Novartis планируют создать специальные контактные линзы, которые будут измерять уровень сахара в крови и восстанавливать естественный фокус глаза, сообщает The Independent.

В "умных" контактных линзах содержится крошечный сенсор, который передает данные о содержащейся в слезах глюкозе на мобильные устройства через антенну, которая тоньше человеческого волоса. Исследователи предполагают, что данная технология облегчит жизнь диабетиков по всему миру, так как отпадет необходимость выполнения регулярных, болезненных анализов крови.

В дополнение разработчики предполагают помочь тем, кто страдает от близорукости или дальнозоркости, а также тем, кто с возрастом стал плохо видеть. По словам представителей Novartis, новые контактные линзы будут корректировать зрение, восстанавливая естественный фокус глаза.