Космическому зонду удалось сделать фото лунного затмения на Солнце

Фото: ЕSA/Royal Observatory of Belgium

Космический зонд Proba-2 сделал серию фотографий лунного затмения на Солнце, сообщается на сайте, посвященном работе аппарата.

Proba-2 был запущен в космос в 2009 году на борту российской ракеты-носителя "Рокот". Сейчас он передал на Землю фотографии Солнца, полученные в момент, когда оно было закрыто тенью Луны. Благодаря этому стало возможным рассмотреть корону небесного тела.

Сам Proba-2 является экспериментальным микроспутником размером менее одного кубического метра. На зонде, парящем в 600 километрах над Землей, стоит ракетный двигатель, работающий на инертном газе ксеноне. Аппарат занимается изучением Солнца и мониторит космическую погоду.

Благодаря своей орбите космический аппарат делает по 15 неполных витков вокруг Земли за сутки, часто попадая в область лунной тени. Во время одного из таких пролетов Proba-2 удалось получить уникальные снимки короны Солнца в ультрафиолетовом диапазоне. Всего спутник получил несколько серий фото во время четырех ночных витков вокруг Земли.

Ранее НАСА опубликовало фотографии Международной космической станции на фоне Солнца. В момент съемки станция вращалась вокруг Земли со скоростью 5 миль в секунду.

Напомним, ранее Центр управления полетами (ЦУП) с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс М-28М" почти на километр скорректировал высоту орбиты Международной космической станции (МКС).