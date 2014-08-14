Каждый год археологи находят в Москве до 5 тысяч артефактов

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В Москве каждый год археологи находят до 5 тысяч артефактов, сообщает Агентство "Москва". Такому изобилию способствует обширный культурный археологический слой, территория которого составляет 19 тысяч га.

Сейчас раскопки ведутся на территории Сретенского монастыря и на Пречистенской набережной. Находки ищут и в Новой Москве, где на это выделено 17,7 млн рублей. Там уже обнаружили 126 объектов археологического наследия.



В прошлом году на улице Ильинка археологи обнаружили землянку середины XI века. В Столовом переулке был найден клад XVIII-XIX веков, в котором были 25 окладов икон, крестов-мощевиков, чайных и столовых ложек и т.д.

До этого московские археологи находили элементы парадной одежды балто-финских племен. Это доказывает, что территория Москвы была заселена уже в X веке. На Старом Гостином дворе обнаружили клад 1-й половины XVII века. В нем было 95,5 тысячb русских монет времен Ивана Грозного, Федора Ивановича и Бориса Годунова. Также там было более 300 талеров и серебряная посуда.

При раскопках Большого театра были найдены фигурки шахмат XVII века. А у стен Кремля нашли меч XVI века, связанный с нашествием Тохтамыша.