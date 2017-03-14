Дети могут продлить жизнь своим родителям в среднем на два года

Фото: ТАСС/YAY

Ученые из Каролинского института в Швеции пришли к выводу, что наличие детей может продлить жизнь их родителей в среднем на два года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опубликованное в журнале Journal of Epidemiology & Community Health исследование.

В эксперименте участвовали 1,5 миллиона пожилых людей из Швеции, рожденных в 1911–1925 годах. Ученые собрали сведения об их продолжительности жизни, семейном положении, количестве и поле детей.

Выяснилось, что риск смерти оказался ниже среди тех, у кого был хотя бы один ребенок. Это связано с тем, что, во-первых, взрослые дети заботятся о родителях, а, во-вторых, появление детей зачастую приводит к более здоровому образу жизни, что не может не сказаться на ее продолжительности.