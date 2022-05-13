Американские ученые разработали устройство виртуального осязания к VR-очкам

Исследователи из Университета Карнеги-Меллона разработали устройство для виртуального осязания с помощью нижней половины лица. Оно прикрепляется к VR-очкам и позволяет человеку получать тактильные ощущения. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Футурологи единодушно считают, что рано или поздно технологии научатся обманывать абсолютно все органы чувств человека, мы получим виртуальность, совершенно неотличимую от реального мира. Тем более что сегодня для этого, кажется, есть все необходимое. VR-очки способны транслировать объемную картинку со сферическим охватом, бинауральное аудио имитирует любые окружающие звуки. Некоторые компании работают над созданием тактильных перчаток, исследователи пытаются записывать и передавать вкусы и запахи.

Проблема заключается в том, что в этом списке технологии расположены в порядке уменьшения качества. Лучше всего инженеры научились передавать 3D-картинки, а вот с запахами совсем плохо: ученые даже не до конца понимают, как работает человеческое обоняние, не говоря уже о его имитации. Так что полного погружения в виртуальные миры ждать придется еще очень долго.

Но все это не означает, что инженеры опустили руки: разработки ведутся в самых разных направлениях. Вот и прототип нового устройства призван дать пользователю ощущение прикосновения к нереальному миру (правда, только в области нижней челюсти). Оно представляет собой площадку, на которой размещено множество ультразвуковых излучателей.



Человеческое ухо не воспринимает ультразвук, но стоит сфокусировать несколько таких волн в одной точке на коже, наши нервы ощутят прикосновение в этом месте.



Если подобрать комбинацию подходящим образом, можно довольно успешно обманывать чувство осязания. Разработчики уверяют, что с их устройством вы сможете ощутить процесс питья из родника, дуновение ветра и даже лапки паука, пробегающего по вашим губам: этот эффект наверняка будет очень востребован в различных ужастиках.



Впрочем, ученые не скрывают, что их детище еще далеко от совершенства: не всем добровольцам удалось почувствовать прикосновения. Были и такие, кто не ощутил абсолютно ничего. Предполагается, что это связано с разной чувствительностью кожи, а также с отличием в геометрии лиц. Чтобы решить эту проблему, нужно сделать систему более универсальной.

Сейчас ученые планируют испытать технологию на других участках тела, а в перспективе – создать целый костюм, покрытый изнутри тысячами ультразвуковых излучателей. Возможно, это позволит пользователям полнее погрузиться в виртуальные миры (в этом случае пауки смогут бегать не только по губам, но и по всему телу).



Вопреки общему мнению, технология полного погружения в VR разрабатывается вовсе не только для геймеров и любителей острых ощущений. С ее помощью инженеры смогут решить проблему удаленного взаимодействия с любой техникой.



Управлять "вулканоходом", берущим образцы извергаемой лавы, можно гораздо точнее, если буквально собственной кожей ощущать вибрацию машины, слышать окружающие звуки и видеть объемную картинку с камер.

Погружение батискафа на дно Марианской впадины станет намного более безопасным, если управляющий им оператор будет сидеть не внутри самой капсулы, а на берегу, в комфортной кабине. Хирургические и спасательные операции, тушение пожаров, разборы завалов – любые важные, сложные или опасные работы можно будет выполнять дистанционно. Нужно только обеспечить быструю передачу данных и научиться успешно обманывать человеческие органы чувств. Вероятно, ученые этого добьются совсем скоро. Хотя…