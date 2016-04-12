Внеземная колония: кого и зачем запускали в космос

12 апреля отмечается 55 лет со дня первого полета человека в космос. Впервые облетел Землю советский космонавт Юрий Гагарин. Более чем за полвека кто только не побывал на просторах Вселенной. Среди людей в космос отправляются только лучшие из лучших и не всех берут в космонавты. Но также во благо науки, хотя и не по своей воле, вынуждены покидать родную Землю животные-исследователи. Более того, вместе с "научными" черепахами, тюбиками с борщом или ноутбуком на космическом корабле оказываются, порой, и очень необычные предметы. Кого, что, зачем и когда запускали в космос – в инфографике m24.ru.