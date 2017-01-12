Facebook планирует научиться читать мысли

Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens

Мечта Марка Цукерберга создать такой гаджет, который позволит людям читать мысли друг друга, в обозримом будущем может стать реальностью: секретный департамент компании Facebook начнет заниматься разработкой технологии, благодаря которой станет возможной телепатия, сообщает Business Insider.

Недавно были опубликованы несколько вакансий, в которых говорится, что соискателям, которые будут задействованы в новом проекте, предстоит иметь дело с нейровизуализацией и электрофизиологией, что в дальнейшем может привести к созданию "коммуникационной платформы будущего".

Например, Facebook ищет специалиста по части нейробиологии, который поможет создать "продукт" в течение двух лет. Также компании требуется инженер, который может разрабатывать алгоритмы обработки аудиосигналов для связи с вычислительной платформой будущего. Интересно, что руководитель программы прикладной нейробиологии в Университете Джона Хопкинса Марк Чевиллет уже присоединился к Facebook в сентябре как "технический руководитель проекта".

Летом 2015 года Цукерберг уже обмолвился о том, что уверен – когда-нибудь люди смогут общаться друг с другом исключительно с помощью мыслей.