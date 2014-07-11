Специалисты NASA опровергли теорию о существовании воды на Марсе

Фото: nasa.gov

Специалисты NASA выяснили, что трещины на поверхности Марса появились не за счет течения воды, а в результате сезонного замерзания диоксида углерода. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Ученые пришли к такому выводу, проведя сравнительный анализ снимков поверхности "красной планеты". Как выяснилось, рельеф расщелин на Марсе меняется в те периоды, когда происходит замерзание двуокиси углерода, то есть когда температура опускается ниже минус 78,5 градусов по Цельсию.

Тем самым ученые опровергли теорию о том, что трещины формировались в результате воздействия оксида водорода на поверхность планеты, так как существование воды в жидком состоянии при таких температурах невозможно.