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Наука

10 апреля, 16:06

Что происходит вокруг черной дыры в центре Млечного Пути. Онлайн

наука



Сейчас проходит презентация визуальных наблюдений за "горизонтом событий" черной дыры Стрелец А в центре Млечного Пути. Она находится на расстоянии 26 000 световых лет от Земли. До сих пор человек никогда не видел ничего подобного.

Черные дыры – пока гипотетические области пространства во Вселенной, обладающие столь сильным притяжением, что их не может покинуть даже свет. Считается, что сверхмассивная черная дыра имеется в центре каждой большой галактики, например нашей – Млечного Пути.

Черные дыры невидимы, потому что ни один из наших телескопов не может их обнаружить. Теоретически возможно увидеть "горизонт событий" – сферу в пространстве вокруг черной дыры. Вблизи "горизонта событий" могут находиться те объекты, которым предстоит упасть в черную дыру.

Ведущий канала "Наука" Алексей Семихатов и астрофизик Сергей Попов объясняют суть ожидаемого открытия и прокомментируют трансляцию. Эта научная новость подтверждает существование черных дыр как реальных объектов Вселенной.

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