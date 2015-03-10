Потенциально обитаемая планета GJ 581d действительно существует – ученые

Ученые считают, что потенциально обитаемая планета GJ 581d действительно существует. Отчет специалистов был опубликован в журнале Science.
По мнению исследователей, планета типа Земли GJ 581d, находящаяся в зоне звезды Глизе 581, должна реально существовать даже несмотря на прошлогодние опровержения этого факта.
Сигнал от небесного тела астрономы получили еще в 2009 году. Планета расположена в созвездия Весов и находится в 20 световых годах от Земли. Однако в 2014 году ученые опровергли существование небесного тела, заявив, что сигнал был ошибочным.
Впрочем исследователи из Лондонского университета королевы Марии продолжают утверждать, что планета есть. Они уверены, что методика, использовавшаяся в прошлом году, не применима к изучению небольших по массе планет, какой и является GJ 581d.
Если ученые все же окажутся правы, то придется проверять и другие выводы о существовании иных небольших планет, сделанные по старой методике.