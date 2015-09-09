НАСА опубликовало фото МКС на фоне Солнца

Фото: nasa.gov.ru

НАСА опубликовало фотографии Международной космической станции на фоне Солнца. В момент съемки станция вращалась вокруг Земли со скоростью 5 миль в секунду, сообщает пресс-служба НАСА.

Напомним, ранее Центр управления полетами (ЦУП) с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс М-28М" почти на километр скорректировал высоту орбиты Международной космической станции (МКС).

Коррекция проводилась для того, чтобы создать оптимальные баллистические условия для намеченной на 12 сентября отстыковки и последующей посадки космического корабля "Союз ТМА-16М" с тремя космонавтами на борту.

Уточняется, что сейчас средняя высота орбиты составляет 402 километра.

На борту МКС в настоящее время находятся девять человек – российские космонавты Геннадий Падалка, Михаил Корниенко, Олег Кононенко, Сергей Волков, астронавты НАСА Скотт Келли, Челл Линдгрен, японец Кимия Юи, казахстанец Айдын Аимбетов и астронавт ЕКА датчанин Андреас Могенсен.