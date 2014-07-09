Ученые открыли способ лечения ран при помощи запахов

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Немецкие ученые открыли способность ряда запахов оказывать влияние на скорость заживления ран на теле человека. Соответствующая статья опубликована в журнале The New Scientist.

Сотрудники лаборатории в Рурском университете Бохума выяснили, что ряд запахов способен "заставлять" клетки на поврежденных участках кожи делиться быстрее, что способствует скорейшему заживлению ран.

Выяснилось, что лечебным эффектом обладает синтетическое масло сандалового дерева, которое используется в ароматерапии.

Примечательно, что наибольший эффект возымеет не вдыхание сандалового масла, а нанесение его на кожу около поврежденных участков. Пока неясно, какие еще вещества способны оказывать эффект, аналогичный сандаловому маслу. Ученые продолжают их поиск.

Отметим, что обонятельные рецепторы расположены не только в полости носа. Около 150 таких объектов найдены во внутренних тканях - сердце, печени и кишечнике.