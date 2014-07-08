В Чебоксарах нашли останки бабушки первого царя династии Романовых

В Чебоксарах обнародовали итоги экспертизы останков, найденных осенью прошлого года на месте предполагаемой усыпальницы бабушки первого русского царя из династии Романовых Марии Шестовой, сообщает пресс-служба городской администрации.

Исследования показали сходство большинства параметров в мозговой коробке и лицевом скелете с таковыми у дочери первого русского царя династии Романовых Татьяны. Также подтверждена принадлежность останков женщине, умершей в интервале от 40-45 лет и ростом около 153 сантиметров.

Большинство ученых, которые присутствовали на круглом столе, проходившем во вторник, 8 июля, полагают, что в Чебоксарах обнаружено именно захоронение Марии Шестовой. Однако участники встречи сказали, что выявить стопроцентную принадлежность к династии Романовых можно только путем проведения генетического анализа. Для этого необходимо сравнение с останками дочерей Михаила Романова, которые хранятся в Московском Кремле.

Изученные останки и другие артефакты эпохи были найдены на улице Константина Иванова, где в XVII веке в Чебоксарах был построен Никольский собор. Сюда, по данным историков, предполагаемую представительницу дома Романовых сослал Борис Годунов.