"Буран" соберут на ВДНХ за две недели

Фото: m24.ru

"Буран" переехал на ВДНХ. Макет космического корабля привезли из Парка Горького. Шесть машин с деталями разгружают специалисты. Работы по сборке займут примерно две недели, сообщает телеканал "Москва 24".

"Буран" разместят на площади Промышленности рядом с самолетом Як-42 и макетом ракеты-носителя "Восток", на которой совершил первый полет в космос Юрий Гагарин.

Всего у разобранного "Бурана" - 11 деталей. Это фюзеляж, нос, два крыла по три части каждое, киль, два шасси. Работы по сборке ведутся возле павильона номер 20.

Москвичи одобряют переезд "Бурана" на ВДНХ. "Ему место здесь. Там он был аттракционом, а здесь станет музейным экспонатом", - рассказал корреспонденту "Москва 24" один из горожан, наблюдающих за сборкой шаттла.

Первый советский шаттл "Буран" перевезли на ВДНХ

Напомним, что полноразмерный макет космического шаттла "Буран" покинул территорию Парка Горького в ночь с 5 на 6 июля. Его перевезли к павильону "Космос" на ВДНХ.

Транспортировка макета орбитального корабля прошла по маршруту: Парк Горького – Ленинский проспект – Большая Якиманка – Большая Полянка – улица Серафимовича – Большой Каменный мост –Моховая –Охотный ряд – Театральный проезд – Лубянская площадь –Большая Лубянка – Сретенка – пересечение Садового кольца с проспектом Мира – Трифоновская улица – улица Советской Армии – пересечение ТТК с улицей Шереметьевская – Звездный бульвар – Останкинский проезд – ВДНХ.

Разгрузка и сборка модели началась в 7.00 7 июля.

Как ранее сообщал M24.ru, для посетителей "Буран" откроют 1 августа - к юбилею Выставки достижений народного хозяйства.