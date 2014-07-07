"Буран" соберут на ВДНХ за две недели

Фото: m24.ru
"Буран" переехал на ВДНХ. Макет космического корабля привезли из Парка Горького. Шесть машин с деталями разгружают специалисты. Работы по сборке займут примерно две недели, сообщает телеканал "Москва 24".
"Буран" разместят на площади Промышленности рядом с самолетом Як-42 и макетом ракеты-носителя "Восток", на которой совершил первый полет в космос Юрий Гагарин.
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Всего у разобранного "Бурана" - 11 деталей. Это фюзеляж, нос, два крыла по три части каждое, киль, два шасси. Работы по сборке ведутся возле павильона номер 20.
Москвичи одобряют переезд "Бурана" на ВДНХ. "Ему место здесь. Там он был аттракционом, а здесь станет музейным экспонатом", - рассказал корреспонденту "Москва 24" один из горожан, наблюдающих за сборкой шаттла.
Напомним, что полноразмерный макет космического шаттла "Буран" покинул территорию Парка Горького в ночь с 5 на 6 июля. Его перевезли к павильону "Космос" на ВДНХ.
Транспортировка макета орбитального корабля прошла по маршруту: Парк Горького – Ленинский проспект – Большая Якиманка – Большая Полянка – улица Серафимовича – Большой Каменный мост –Моховая –Охотный ряд – Театральный проезд – Лубянская площадь –Большая Лубянка – Сретенка – пересечение Садового кольца с проспектом Мира – Трифоновская улица – улица Советской Армии – пересечение ТТК с улицей Шереметьевская – Звездный бульвар – Останкинский проезд – ВДНХ.
Разгрузка и сборка модели началась в 7.00 7 июля.
Как ранее сообщал M24.ru, для посетителей "Буран" откроют 1 августа - к юбилею Выставки достижений народного хозяйства.
Свой первый и единственный космический полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Три с половиной часа в космосе и два витка вокруг планеты - все происходило в автоматическом режиме. Тогда за этим событием следила не только вся наша страна, но и главные соперники в космической отрасли - американцы, которые в то время так и не смогли создать шаттл, соответствующий параметрам "Бурана".
Недосягаемой вершиной стало то, что наш советский корабль мог брать на борт до 100 тонн груза и мог долгое время находиться в космосе, благодаря специально разработанному топливу. Ветераны космической отрасли говорят, что шаттл на долгие годы опередил свое время.
Несмотря на уникальность, проект оказался не востребованным. Единственный экземпляр, побывавший в космосе, несколько лет хранился в одном из ангаров на Байконуре. В 2002 году крыша ангара обрушилась, окончательно похоронив под завалами легенду космических достижений.
Макет космического корабля "Буран" был установлен в Парке Горького в 1993 году. До 2011 года он использовался в качестве аттракциона.