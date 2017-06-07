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Наука

07 июня 2017, 10:30

Регулярная дрожь от холода поможет похудеть – ученые

наука ученые тренировки похудение холод общество

Фото: ТАСС/YAY

Ученые-эндокринологи из Австралии открыли новый способ снижения веса. Они выяснили, что стать стройнее людям помогает регулярная дрожь от холода, сообщает "Мир 24".

По словам исследователей, чтобы избавиться от лишнего веса, нужно дрожать примерно 15 минут в день. Как пояснили учение, дрожь вызывает превращение "белого" жира в "бурый" и высвобождает большое количество энергии для обогрева организма. Когда запасы энергии подходят к концу, тело начинает поддерживать тепло, расходуя жировой запас.

"Дрожь от холода – это фактически интенсивная тренировка", – заверил ученый-эндокринолог Пол Ли. По его словам, физические показатели трясущегося от холода человека схожи с показателями организма во время спортивной тренировки. При этом морозить себя совсем необязательно: ученые доказали, что для достижения эффекта достаточно и температуры в 14–15 градусов выше нуля.

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