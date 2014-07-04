Японские ученые могут впервые зафиксировать возникновение "черных дыр"

В конце следующего года японские ученые могут впервые зафиксировать гравитационную волну и зарождение "черных дыр", сообщает телекомпания NHK.

В рамках эксперимента в горах префектуры Гифу на глубине 200 метров были созданы два подземных тоннеля, их длина составляет три километра. В тоннелях поддерживается постоянная температура и уровень влажности. На данный момент в них уже начали размещать оборудование для гравитационного телескопа KAGRA.

Чтобы обнаружить гравитационную волну, по трубам с вакуумом будет направлен лазерный луч. Его время движения будет зависеть от того, будет ли зафиксирована волна или нет. Так, при ее отсутствии время будет неизменным, а при малейших колебаниях пространства из-за гравитационной волны время движение будет удлиняться или сокращаться.

"Если нам удастся обнаружить гравитационную волну, мы сможем уловить и само возникновение "черных дыр", что до сих пор являлось невозможным. Мы хотим стать первыми в мире, кому это удалось", - сказал в интервью NHK глава проекта, профессор Института исследований космических лучей Токийского университета Такааки Кадзита.

Существование гравитационной волны в общей теории относительности обосновал Альберт Эйнштейн. Гипотетически, это колебания пространства, возникающие при изменениях гравитирующего тела. Так, например, при коллапсе массивных звезд и рождении "черных дыр" гравитационные волны расходятся от места взрыва.

Тем не менее, зарегистрировать волну ученым до сих пор не удавалось по причине ее чрезвычайно малой величины. К примеру, при коллапсе звезды на расстоянии равном дистанции между Солнцем и Землей (около 150 миллионов километров) такая волна будет равна размеру атома водорода.