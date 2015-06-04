Треть москвичей не доверяют никому – опрос

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Около 43 процентов москвичей абсолютно доверяют близким, а вообще всем людям готов довериться каждый пятый житель столицы. При этом треть горожан не доверяют никому. К таким выводам пришли сотрудники Института социологии РАН в ходе исследования социально-психологического состояния, проблем и потребностей москвичей, результаты которого публикует Агентство "Москва".

Исследование проводилось среди клиентов Московской службы психологической помощи населению и других городских психологических служб.

36 процентов респондентов признались, что среди их окружения часто встречаются люди, готовые помогать друг другу. 55 процентов заявили, что такие люди встречаются редко, а еще 9 процентов – не встречаются. Ученые сделали вывод, что ощущение недружелюбной внешней среды становится одной из причин неготовности обращаться за помощью в сложной жизненной ситуации.

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Согласно результатам опроса, чаще за помощью, советом и поддержкой жители столицы обращаются именно к членам своей семьи и друзьям, третье место в этом рейтинге заняли психологи. При этом ранее москвичи чаще всего обращались за советом к друзьям – об этом свидетельствуют данные аналогичного опроса 2008 года.

Социологи отмечают, что неготовность обратиться за помощью к психологам вовсе не связана с ее неэффективностью. Чаще обращаются к специалистам те, кто уже имел опыт общения с ними (78 процентов), чем те, у кого такого опыта нет (39 процентов).