"Противостояние" Юпитера и "неуловимый" Меркурий можно будет увидеть в апреле

Фото: ТАСС/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Zuma

Несколько необычных астрономических явлений – "оппозицию" Юпитера, метеорный поток Лириды и "неуловимый" Меркурий – смогут увидеть жители России в апреле. Об этом в интервью ТАСС рассказал член правления Ассоциации планетариев России, директор уфимского планетария Анатолий Денисов.

Меркурий называют неуловимым из-за того, что за ним сложно наблюдать: зачастую планета "прячется" в лучах Солнца и не отходит далеко от небесного светила. Поэтому наиболее благоприятный период наблюдения за Меркурием наступает, когда он максимально удаляется от Солнца. Это как раз произойдет в первой половине апреля: в течение двух часов после заката, на западе, у самого горизонта планета будет светиться как яркая звезда.

"Оппозиция" или "противостояние" Юпитера произойдет 7 апреля. В этот день планета окажется на одной прямой с Землей и Солнцем, причем Земля расположится между двумя космическими телами. В это время Юпитер будет находиться ближе всего к Земле и иметь наибольшую яркость. Его можно будет разглядеть даже без специального оборудования. В бинокль же можно будет увидеть самые крупные спутники Юпитера – Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

Метеорный поток Лириды можно будет наблюдать с 16 по 25 апреля. В это время Земля пройдет сквозь рой пылинок, оставленных хвостом кометы Тэтчер. В результате пылевые частицы, влетая в атмосферу Земли со скоростью 49 километров в секунду и сгорая, создадут красивый эффект звездопада.

Максимум Лирид ожидается в утренние часы 22 апреля, в течение часа должно наблюдаться до 20 метеоров. Увидеть их можно будет невооруженным глазом.