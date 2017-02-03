Американские ученые выяснили цель сна

Фото: ТАСС/YAY

Американские ученые выяснили, что цель сна заключается в том, чтобы помочь человеку забыть лишнее и запомнить необходимое. В двух научных статьях, опубликованных в журнале Science, эту теорию назвали "гипотезой синаптического гомеостаза".

Один из отчетов подготовили специалисты из Висконсинского университета Джулио Тонони и Кьяра Сирелли. Они провели эксперимент по изучению размеров и форм синапсов – мест передачи нервного импульса – в мозгу мышей. Выяснилось, что у спящих животных зоны таких контактов на 18 процентов меньше, чем у бодрствующих.

Автор второй работы, сотрудник Университета Джонса Гопкинса Грэм Диринг, изучил протеины в мозгу мышей. Он нашел протеин Homer1A, который влияет на память животных и, соответственно, на их поведение. Без этого протеина сон не стирал у мышей пугающие воспоминания, которые сковывали их.

При этом другие специалисты предупреждают, что новые результаты не доказывают безоговорочную правильность гипотезы, добавляет газета The New York Times.