03 февраля 2017, 13:10

Наука

Американские ученые выяснили цель сна

Фото: ТАСС/YAY

Американские ученые выяснили, что цель сна заключается в том, чтобы помочь человеку забыть лишнее и запомнить необходимое. В двух научных статьях, опубликованных в журнале Science, эту теорию назвали "гипотезой синаптического гомеостаза".

Один из отчетов подготовили специалисты из Висконсинского университета Джулио Тонони и Кьяра Сирелли. Они провели эксперимент по изучению размеров и форм синапсов – мест передачи нервного импульса – в мозгу мышей. Выяснилось, что у спящих животных зоны таких контактов на 18 процентов меньше, чем у бодрствующих.

Автор второй работы, сотрудник Университета Джонса Гопкинса Грэм Диринг, изучил протеины в мозгу мышей. Он нашел протеин Homer1A, который влияет на память животных и, соответственно, на их поведение. Без этого протеина сон не стирал у мышей пугающие воспоминания, которые сковывали их.

При этом другие специалисты предупреждают, что новые результаты не доказывают безоговорочную правильность гипотезы, добавляет газета The New York Times.

Недавно японские ученые признали полусон опасным для здоровья. По их мнению, дневная дремота повышает риск развития сахарного диабета на 45 процентов. Для этого достаточно пребывать в полудреме днем дольше часа. Те, кто впадает в полудрему на время менее часа, вне опасности.

Причина – вхождение человека в новую фазу сна. Часа полудремы достаточно, чтобы завершить фазу быстрого сна и не входить в фазу медленного, прерывание в которой может быть вредным для здоровья.

В среднем каждый человек проводит во сне треть своей жизни. Однако в больших городах, в том числе и в Москве, люди тратят на сон гораздо меньше.

Как выспаться в мегаполисе, сколько часов нужно для хорошего самочувствия, когда надо просыпаться и ложиться спать - читайте в материале m24.ru.

