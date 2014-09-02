Гекконов больше не запустят в космос

Фото: federalspace.ru

Гекконов больше не будут запускать в космос, сообщил "Интерфаксу" руководитель космического эксперимента, научный сотрудник Института морфологии человека РАМН Сергей Савельев.

По его словам, это связано с тем, что технические просчеты не обеспечивают безопасность их существования. Он добавил, что причина гибели гекконов, скорее всего, кроется в резком перепаде давления или скачке температуры. Однако эта причина в любом случае связана с техническими неполадками системы обеспечения жизнедеятельности.

"Давать еще два-три года на подготовку очередного спутника, чтобы кто-то там не докрутил гайки… Это издевательство над наукой, да еще и за свой счет. Всему есть пределы", - отметил Савельев. - Я очень надеюсь, что я больше в этом участвовать не буду, потому что провалы в космических проектах происходят по техническим причинам. Когда научатся делать, тогда - может быть".

Космический аппарат с гекконами на борту вернулся на Землю

Отметим, что спутник "Фотон-М" №4, вернувший из космоса мертвых гекконов, стал последним в серии и больше летать не будет. Как рассказали в Роскосмосе, в планах федерального агентства больше не значится запусков таких аппаратов.

Напомним, космический аппарат "Фотон-М" № 4, на борту которого были гекконы, мухи-дрозофилы и семена растений, приземлился в Оренбургской области 1 сентября. Спутник был запущен 19 июля с космодрома "Байконур". А уже 24 июля Центр управления полетами потерял связь с научным спутником. В частности, из аквариума, в котором находились ящерицы, на Землю не поступала телеметрическая информация.

Ученые планировали выращивать на космическом аппарате кристаллы-полупроводники, а также провести ряд биологических экспериментов с животными. В рамках исследований на орбиту отправили микроорганизмы, грибные культуры, семена растений, а также гекконов, мушек-дрозофил и яйца шелкопряда.

При этом микробов специально подбирали так, чтобы они выдерживали гигантские температуры в сотни градусов. А вот в гекконах ученых привлекло умение цепляться к любой поверхности. В невесомости ящерицы не летают, а живут своей привычной жизнью и прекрасно себя чувствуют.

Многочисленные эксперименты на гекконах подсказали ученым, как бороться с негативным влиянием невесомости на людей. От долгого пребывания на орбите у космонавтов вымывается кальций из организма. У гекконов такого не наблюдалось.

Отправлять в космос аппараты типа "Фотон" начали 40 лет назад. С тех пор были запущены десятки спутников. Однако предыдущие "Фотоны" не задерживались в космосе дольше 20 суток. По планам, нынешний аппарат должен пробыть там 2 месяца. Если связь так и не восстановится, спутник сойдет с нужной орбиты через 3-4 месяца.