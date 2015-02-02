Сколково онлайн: ученые расскажут о мировых научных трендах

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

с 1 по 6 февраля в Инновационном центре "Сколково" проходит молодежная инновационная конференция "Зимняя школа ОтУС".

4 февраля в рамках этого научного мероприятия выступят: Кирилл Каем, Николай Грачев, Юрий Никольский, Александр Фертман, Александр Данилин, Дмитрий Цецерюков и Владимир Гершензон. Ученые расскажут о мировых трендах в ИТ, робототехнике, биомедицинских, энергоэффективных, ядерных, космических и телекоммуникационных технологиях.

Прямую трансляцию выступлений смотрите на нашем сайте в 14.00.