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Наука

02 февраля 2015, 17:38

Сколково онлайн: ученые расскажут о мировых научных трендах

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

с 1 по 6 февраля в Инновационном центре "Сколково" проходит молодежная инновационная конференция "Зимняя школа ОтУС".

4 февраля в рамках этого научного мероприятия выступят: Кирилл Каем, Николай Грачев, Юрий Никольский, Александр Фертман, Александр Данилин, Дмитрий Цецерюков и Владимир Гершензон. Ученые расскажут о мировых трендах в ИТ, робототехнике, биомедицинских, энергоэффективных, ядерных, космических и телекоммуникационных технологиях.

Прямую трансляцию выступлений смотрите на нашем сайте в 14.00.

  • Когда: 4 февраля, 14.00
  • Что: ученые расскажут о мировых научных трендах
  • Кто: Кирилл Каем, Николай Грачев, Юрий Никольский, Александр Фертман, Александр Данилин, Дмитрий Цецерюков, Владимир Гершензон
  • Кому смотреть: молодым ученым и всем, кто интересуется миром науки и техники
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