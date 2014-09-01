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Наука

01 сентября 2014, 10:07

Употребление чая на четверть снижает риск ранней смерти

наука смерть заболевания кофе чай

Фото: m24.ru

Регулярное употребление чая снижает риск ранней смерти и подверженности заболеваниям почти на четверть. Об этом на Международном кардиологическом конгрессе ESC рассказали ученые из Парижского университета им. Декарта.

Исследование проводилось с 2001 по 2008 год, а в тестировании приняли участие свыше 131 тысячи человек. В течение 7 лет ученые наблюдали за состоянием здоровья тех, кто пьет больше 4 чашек чая в день. В результате выяснилось, что риск заболеть чем-либо у таких людей снижен на 24% в сравнении с теми, кто пьет менее 4 чашек чая в день или вообще не пьет чай.

В то же время кофе наоборот приводит к повышению рисков развития определенных заболеваний. Также была установлена некоторая гендерная закономерность. Так, оказалось, что мужчины употребляют больше кофе, нежели женщины.

Специалисты полагают, что такие результаты связаны с тем, что в чае содержатся антиоксиданты. Кроме того, ученые утверждают, что большая часть любителей чая ведут более здоровый образ жизни.

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