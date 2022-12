Зонд "Мессенджер" разбился о поверхность Меркурия

Межпланетная станция "Мессенджер" 30 апреля завершила свою миссию. На скорости более 3,91 км/с аппарат врезался в поверхность Меркурия, который он изучал более 10 лет, сообщает НАСА. Столкновение произошло в 22.30 по московскому времени. В месте падения образовался 16 метровый кратер.

Решение разбить станцию о поверхность планеты было принято из-за того, что у нее кончился запас топлива. "Мессенджер" начал свой путь к Меркурию 3 августа 2004 года на мысе Канаверел. На орбиту он вышел в марте 2011 года. Цель миссии была – изучить историю и эволюцию ближайшей к Солнцу планеты.

"Мессенджер" – второй аппарат в истории, исследовавший Меркурий. Его предшественник, "Маринер-10", три раза пролетел мимо планеты в 1974-1975 годах и заснял 45 процентов ее поверхности.

Одни из самых зрелищных результатов миссии можно назвать составление цветного глобуса Меркурия, сложенного из тысяч фотоснимков, сделанных камерами межпланетного зонда. Оранжевые участки глобуса показывают равнины, залитые старой вулканической лавой, синие указывают на содержание в грунте планеты пока неизвестного темного минерала, светло-голубые лучи ‒ это следы свежих извержений.

Другое значимое событие миссии произошло в ноябре 2012 года. Тогда специалисты НАСА сообщили, что инструменты "Мессенджера" подтвердили существование льда и органических соединений в кратерах на северном полюсе Меркурия.

30 апреля 2015 года "Мессенджер" поблагодарил всех, кто вместе с ним работал над миссией и следил за ней.

I want to send out a big thank you to everyone who has worked on my mission and has followed my story!!