19 ноября 2015, 13:12

В Москве пройдет первый Открытый кубок по настольному теннису

Фото: ТАСС/YAY

19 ноября в спортивном клубе "Новая лига" пройдет первый "Открытый кубок Государственной Думы РФ по настольному теннису". Об этом сообщают организаторы.

Среди участников – депутаты Государственной Думы, сотрудники администрации президента, правительства РФ и правительства Москвы.

В мероприятии также примут участие чемпион мира по боксу по версии Паназиатской боксерской ассоциации 2000 года, чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации Николай Валуев и единственный в России чемпион мира по настольному теннису среди инвалидов Сергей Поддубный.

Кроме того, спортсмены из российской сборной проведут мастер-класс для всех желающих.

настольный теннис кубок Новая лига

