31 марта 2016, 18:22

Общество

Префекты округов и главы управ в апреле встретятся с населением

Фото: mos.ru

В апреле префекты административных округов и главы управ проведут встречи с населением, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

Согласно опубликованной информации, состоится 11 встреч префектами. Они намечены на 27 апреля. 20 апреля пройдут встречи с главами управ 125 районов.

В ходе встреч будет обсуждаться ряд вопросов, связанных с выполнением комплексной программы развития, работой коммунальных служб по благоустройству, подготовкой к праздничным мероприятиям.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Встречи глав департаментов и префектов округов с москвичами
