По московским меркам: Самый малонаселенный район столицы

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

По данным последней переписи населения, прошедшей в 2010 году, самый малонаселенный район Москвы - Молжаниновский. Район расположен в Северном административном округе столицы, вблизи аэропорта Шереметьево. Численность населения здесь не доходит даже до четырех тысяч человек. И это при том, что территориальная единица занимает четвертое место по площади среди других районов столицы.

Территория Молжаниновского района была присоединена к Москве в 1984 году, а закреплена как административная единица - в 1992. Поэтому Молжаниновский - один из самых молодых районов города. Ленинградское шоссе, одна из крупнейших городских магистралей, проходит по территории этого района и ведет в Северную столицу.

Когда-то здесь находилось много деревень, названия которых дали имена современным улицам. Старофилинская получила свое название от деревни Филино, которую в 1812 году уничтожили французы. Бурцевская - от деревни неподалеку от Бурцевских прудов, пострадавшей во времена Смуты, а затем от французских захватчиков. Мелькисаровская - от деревни Мелькисарово, впервые упомянутой в XVI веке.

На территории Молжаниновского района расположена одна общеобразовательная школа. Здесь есть конноспортивный клуб и храм. В районе проходит много праздников и спортивных мероприятий, выпускается собственная газета - "Молжаниновские вести столицы".

Самой маленькой по численности населения столицей мира считается город-государство Ватикан. Количество жителей, по предварительным оценкам за 2014 год, едва превышает 800 человек. Государство-анклав Ватикан расположено на территории Италии, протяженность его границ равна 3,2 километра, основу его экономики составляют пожертвования католиков со всего мира.