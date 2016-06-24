С территории столичного детского сада вывезли 4 килограмма пчел

Фото: moscow.mchs.ru

Сотрудники столичного главка МЧС вывезли с территории детского сада пчелиный рой весом около четырех килограммов, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о том, что в доме № 9 на улице Шолохова обнаружен рой насекомых, поступило на пульт дежурного в 10:58.

Прибывшие на место спасатели обнаружили пчел на высоте около шести метров, для обеспечения безопасности детей было решено перенести рой в безопасное для окружающих место.

Спасатели собрали насекомых и вывезли рой в лесной массив. По данным МЧС, дети не пострадали.