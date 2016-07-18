В Московском зоопарке планируют создать новый инсектарий

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

В Московском зоопарке планируют создать инсектарий, дающий возможность наблюдать насекомых в природной среде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на и.о. генерального директора зоопарка Светлану Акулову.

По ее словам, планируется создать инсектарий со своим садом, где можно будет прогуливаться и наблюдать насекомых.

"Сейчас мы только начали прописывать техническое задание, скоро получим предварительные наброски, картинки и в течение года будет проектирование", – рассказала Акулова.

Первый инсектарий в Московском зоопарке появился в 1878 году. В 1925-1936 годы здесь существовал уникальный "Педагогический инсектарий", а новый инсектарий работает в зоопарке с 1999 года.