17 октября 2016, 17:05

Увеличенные в тысячу раз фигуры насекомых появились в Московском зоопарке

Фото: Sommer, A./picture alliance/Arco Images G

Выставка "Гигантские насекомые" открылась в Московском зоопарке. Об этом сообщает пресс-служба.

17 октября зоопарк запустил образовательный проект: в новом арт-пространстве "ЗооДепо" появились анимированные фигуры насекомых, увеличенных в тысячу раз относительно реальной величины.

Посетители смогут в мельчайших подробностях рассмотреть особенности строения бабочек, жуков, пчел и божьих коровок. Все экспонаты шевелятся и имитируют звуки. По словам продюсера выставки Анны Нарышкиной, идея показать увеличенные фигуры насекомых появилась из детской сказки "Карик и Валя в стране дремучих трав", в которой брат и сестра, уменьшенные до микроскопических размеров, отправляются в приключение по миру гигантских представителей беспозвоночных.

В рамках образовательной программы, приуроченной к выставке, организаторы подготовили интерактивное шоу "Маленькие люди в большом мире насекомых". Здесь специалисты-энтомолги станут проводниками по лабиринту из лиан и паутины с различными конкурсами и викторинами.

Место: Московский зоопарк

Время: 17 октября – 15 декабря

Цена: 250 рублей

