"Согласное гуденье насекомых": как живут жуки с курьезными названиями

На смену короеду-типографу в леса Подмосковья пришел шелкопряд-монашенка. Гусеницы этого насекомого повреждают хвою ели и сосны, изредка - лиственницы и пихты. Сейчас вредитель угрожает сосновым лесам на юго-западе, юге и востоке Подмосковья. M24.ru решил не расстраиваться по этому поводу, а пофантазировать, что делали бы насекомые с курьезными названиями, если бы собрались вместе.

Скарабей благочестивый

На наш взгляд, идеальную пару шелкопряду-монашенке (Lymantria monacha) в подмосковных лесах может составить скарабей благочестивый (Scarabaeus pius), во всяком случае, как следует из названия жука, такое соседство никак не сможет скомпрометировать поедательницу хвои.

Впрочем, найдется компания и для уже известного нам короеда-типографа (Ips typographus). Разделить свою жестковатую трапезу он сможет с короедом-микрографом (Pityophthorus micrographus) и короедом-стенографом (Tomicus stenographus). В это благородное собрание графов так и просится полиграф пушистый (Polygraphus). Он также относится к короедам, поэтому гастрономические привычки названных господ придутся ему по вкусу.

Император-дозорщик

В довершение картины возвышаться над всем этим пиршеством должен дозорщик-император (Anax imperator), что он с успехом и сделает, потому что является стрекозой. Ну а поскольку ни одна коронованная особа не может обойтись без охраны, в полете императора будет сопровождать ратный комарик (Sciara militaris). Кстати, не об этом ли храбром вояке писал поэт: "Вдруг, откуда ни возьмись - маленький комарик! И в руке его горит - маленький фонарик!"

Сложнее будет подобрать роль для медляка-вещателя (Blaps mortisaga). Этот небольшой черный жучок сможет, например, рассказывать собравшимся о последних событиях, но неторопливо, с долгими паузами. А пока насекомые будут напряженно ожидать его следующей фразы, между их рядами с сомнительной целью будет шнырять притворяшка-вор (Ptinus fur) - более опасный вредитель, чем короеды.

Пяденица-обдирало

Если бы этот энтомологический спектакль состоялся в реальности, то доверять продажу билетов на него не стоило бы пяденице-обдирало (Erannis (Hibernia) defoliaria). Эта бабочка нещадно завысила бы цены.

Как отмечают энтомологи, придумать название для нового насекомого - очень трудная задача. Нужно дать осмысленное, оригинальное и благозвучное название, при этом отдав должное тем, кто нашел жука и помог в установлении его новизны. Опытные ученые, на счету которых уже не один новый вид, могут позволить себе несерьезное, шуточное название.

Григорий Медведев