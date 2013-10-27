Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября 2013, 15:18

Безопасность

Подростка задержали за езду на скутере по подземному переходу

В подземном переходе задержали несовершеннолетнего скутериста

В минувшую субботу около 23.00 у станции метро "Тимирязевская" был задержан 17-летний подросток, который катался по подуличному переходу на скутере Honda. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В отношении родителей несовершеннолетнего водителя скутера составлены административные протоколы.

Напомним, 13 сентября произошел похожий случай на станции метро "Войковская". Тогда байкер проехал на мотоцикле прямо по перрону станции. Спустя почти три недели подозреваемый был задержан полицейскими на Измайловском бульваре.

Сайты по теме


нарушения скутеры несовершеннолетние чп хулиганства

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика