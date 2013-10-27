Подростка задержали за езду на скутере по подземному переходу

В подземном переходе задержали несовершеннолетнего скутериста

В минувшую субботу около 23.00 у станции метро "Тимирязевская" был задержан 17-летний подросток, который катался по подуличному переходу на скутере Honda. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В отношении родителей несовершеннолетнего водителя скутера составлены административные протоколы.

Напомним, 13 сентября произошел похожий случай на станции метро "Войковская". Тогда байкер проехал на мотоцикле прямо по перрону станции. Спустя почти три недели подозреваемый был задержан полицейскими на Измайловском бульваре.