23 октября 2014, 01:31

На севере Москвы обнаружили нелегальную гостиницу для иностранных рабочих

Фото: ТАСС

В Северном административном округе столицы сотрудники госинспекции по недвижимости обнаружили нелегальную гостиницу-общежитие, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно договору аренды здание на Головинском шоссе должно использоваться для размещения предприятия связи, но по факту оказалось наоборот: большая часть дома была гостиницей для иностранных рабочих из Турции, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

На этажах были оборудованы комнаты для проживания шести-восьми человек, в общей сложности гостиница рассчитана на 200 постояльцев.

Прилегающий к зданию земельный участок был огорожен железобетонным забором, вход контролировался охраной, а проживающим выдавали магнитные карты. Опознавательных знаков – например, вывески, там не было.

По факту нарушения правил использования земельного участка Госинспекцией по недвижимости было возбуждено административное производство. Кроме того, о нелегальных мигрантах была проинформирована полиция.

нарушения мигранты проверки строительство и реконструкция имущественно-земельные отношения иностранные рабочие

