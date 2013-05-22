Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая 2013, 18:55

Безопасность

Более 36 тысяч подъездов отремонтируют в столице в этом году

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году в столице отремонтируют более 36 тысяч подъездов жилых домов. Работы будут производиться за счет средств, накопленных столичными управляющими организациями, сообщает Мосжилинспекция, которая ведет контроль и приемку объектов.

Сотрудники ведомства уже начали проверять качество ремонта в столичных подъездах и выявили многочисленные нарушения стандартов. Среди них низкое качество выполнения работ, незавершенность ремонта, фальсификация подписей жителей и факты подписывания приемок лицами без полномочий.

Ссылки по теме


Наибольшее число нарушений зафиксировано в Южном и Восточном административных округах. Так, около 80% подъездов в районах Зябликово и Нагорный и около половины объектов в районах Москворечье-Сабурово и Чертаново Северное предъявлялись ко сдаче по 2-3 раза. А в восточном округе эксперты приняли с первого раза лишь 48% подъездов.

Сайты по теме


нарушения Мосжилинспекция ремонт подъездов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика