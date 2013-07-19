Информацию о нарушениях в магазинах будут публиковать ежемесячно

Собянин обязал публиковать в СМИ результаты проверок торговых сетей

Итоги проверок московских магазинов будут ежемесячно публиковать в СМИ. С такой инициативой выступил на оперативном совещании в мэрии Сергей Собянин.

По его мнению, москвичи должны знать о нарушениях и штрафах тех магазинов, в которые они ходят. Поэтому он обратился к руководству департамента торговли и услуг с просьбой публиковать информацию о проверках Роспотребнадзора.

Как отметила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, в прошлом году были проверены магазины торговых сетей "Перекресток", "Пятерочка" и "МЕТРО Кэш энд Керри", "Седьмой континент" и "Магнолия". Нарушения санитарного законодательства были выявлены в каждом из них. По ее словам, по результатам проверок была приостановлена работа 4 торговых объектов, еще 9 постановлений о закрытии магазинов пока находятся в судах.