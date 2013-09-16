На Кунцевском рынке обнаружили нелегальные объекты для проживания

Фото: ИТАР-ТАСС

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила нарушения на Кунцевском рынке. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Согласно сообщению, на территории рынка располагаются некапитальные торговые павильоны, а также нестационарные открытые торговые точки. Вопреки договорным отношениям индивидуальными предпринимателями и физическими лицами осуществляется торговля. В некапитальных строениях организовано незаконное проживание неустановленных лиц, сотрудников ЧОП.

Кроме того, около 30 квадратных метров территории захламлено бытовым мусором. В подвале здания рынка оборудовано кафе на территории 50 квадратных метров. Договором аренды размещение летнего кафе не предусмотрено.

По факту использования земельных участков без оформленных в установленном порядке документов на землю, нарушения разрешенного использования и захламления земельных участков в отношении рынка составлены протоколы об административных правонарушениях.

Для освобождения земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе их демонтажа, Госинспекцией по недвижимости подготовлены материалы для направления в префектуру ЗАО Москвы.