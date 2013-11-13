На рынках Москвы выявлено 1,5 тысячи нарушений - Немерюк

Фото: ИТАР-ТАСС

В результате проверок на столичных рынках выявлено более 1,5 тысяч нарушений. Об этом на пресс-конференции сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюк.

По его словам, 90% правонарушений совершены арендаторами торговых мест. При этом большинство из них касались миграционного контроля.

Так, выявлено 868 нарушений правил въезда и пребывания иностранных граждан на территории в России. 117 нарушений касались правил пожарной безопасности, 59 - санитарных, а 38 - использования товарного знака.

Немерюк отметил, что после инцидента на Матвеевском рынке было проведено 400 проверок на 51 столичном рынке. При этом вслед за рынками и овощебазами в Москве проверят торговые центры. В частности, планируется проверить торговые объекты, на которые чаще всего жалуются москвичи.

Напомним, 26 июля полиция приехала на Матвеевский рынок для задержания подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней Магомеда Магомедова. Около 20 родственников и знакомых подозреваемого попытались "отбить" мужчину, в результате был тяжело ранен оперативник угрозыска Антон Кудряшов - ему проломили голову.

По подозрению в нападении задержан уроженец Дагестана Магомед Расулов, незаконно торговавший на рынке арбузами.