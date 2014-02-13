Более 700 объектов самостроя выявлено в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 700 объектов самовольного строительства выявлено в столице, информирует пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Так, владельцы 516 объектов уже успели оформить свидетельства о праве собственности, но не имеют документов на аренду земли и оформленного разрешения на строительство.

Еще у 207 объектов отсутствует свидетельство о праве собственности, и такие постройки, включая некапитальные, будут сноситься префектурами округов без решения суда.

В ведомстве уточнили, что незаконная постройка была снесена, в частности, на улице Новоалексеевская, д. 20А, стр. 1.

Приостановлено строительство и по адресу: Ферганский проезд, д. 8А. Застройщика оштрафовали на 500 тысяч рублей, против него возбудили дело об административном право нарушении. Материалы переданы в суд и департамент городского имущества для определения дальнейшей судьбы самостроя.