Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля 2014, 16:17

Безопасность

Более 700 объектов самостроя выявлено в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 700 объектов самовольного строительства выявлено в столице, информирует пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Так, владельцы 516 объектов уже успели оформить свидетельства о праве собственности, но не имеют документов на аренду земли и оформленного разрешения на строительство.

Еще у 207 объектов отсутствует свидетельство о праве собственности, и такие постройки, включая некапитальные, будут сноситься префектурами округов без решения суда.

В ведомстве уточнили, что незаконная постройка была снесена, в частности, на улице Новоалексеевская, д. 20А, стр. 1.

Приостановлено строительство и по адресу: Ферганский проезд, д. 8А. Застройщика оштрафовали на 500 тысяч рублей, против него возбудили дело об административном право нарушении. Материалы переданы в суд и департамент городского имущества для определения дальнейшей судьбы самостроя.

Сайты по теме


нарушения проекты стройкомплекс Москвы самострои

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика