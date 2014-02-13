Счетная палата нашла в ФСКН нарушения на миллиард рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Коллегия Счетной палаты России в ходе проверки нашла в ФСКН нарушения на миллиард рублей.

Как сообщает пресс-служба органа финконтроля, расходование средств бюджета ФСКН на реализацию антинаркотической стратегии осуществлялось в рамках общего финансирования, выделенного на содержание службы. При этом анализ показал, что в отдельных случаях первоначально доведенные до территориальных органов лимиты бюджетных обязательств составляли менее 50%.

"Это мешало осуществлять эффективное и качественное планирование при исполнении бюджетных обязательств, и приводило к образованию кредиторской задолженности", - сказала зампредседателя Счетной палаты Вера Чистова.

Кроме того, по мнению ведомства, план по созданию системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской помощи был лишен должного контроля со стороны ФСКН.

Также служба не зарегистрировала право пользования 37 земельными участками, 87 зданиями и право оперативного управления на 478 зданий и помещений.

"Всего в реестр федерального имущества не были внесены сведения об 11% закрепленной за органами ФСКН России недвижимости, в том числе о 63 земельных участках, 209 зданиях и помещениях", - отметила Чистова.

По итогам рассмотрения результатов коллегия Счетной палаты приняла решение направить представление в ФСКН России, а также отчет в Совет Федерации и Госдуму РФ.