Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября 2012, 19:34

Безопасность

Генпрокуратура РФ инициировала увольнение 23 полицейских-нарушителей

Фото: ИТАР-ТАСС

Генпрокуратура РФ добилась увольнения 23 полицейских, нарушивших закон во время проведения дознания и регистрации преступлений. За эту же провинность к дисциплинарной ответственности привлечены 568 правоохранителей. Из них 137 являются должностными лицами руководящего состава территориальных органов внутренних дел.

Такие меры были приняты по результатам анализа деятельности сотрудников МВД в течение первого полугодия 2012 года. По каждому случаю нарушения проводились служебные проверки, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Добавим, что еще по 21 факту обнаруженных нарушений проверки продолжаются.

Всего в 2012 году дисциплинарные взыскания наложены на более чем 5,5 тысяч полицейских.

В настоящий момент в МВД повышают качество работы с заявлениями и обращениями граждан, а также повышают профессиональный уровень дознавателей.

Ссылки по теме


Сюжет: Уголовные дела в отношении полицейских
нарушения Генеральная прокуратура РФ увольнения МВД РФ

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика