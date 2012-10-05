Генпрокуратура РФ инициировала увольнение 23 полицейских-нарушителей

Фото: ИТАР-ТАСС

Генпрокуратура РФ добилась увольнения 23 полицейских, нарушивших закон во время проведения дознания и регистрации преступлений. За эту же провинность к дисциплинарной ответственности привлечены 568 правоохранителей. Из них 137 являются должностными лицами руководящего состава территориальных органов внутренних дел.

Такие меры были приняты по результатам анализа деятельности сотрудников МВД в течение первого полугодия 2012 года. По каждому случаю нарушения проводились служебные проверки, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Добавим, что еще по 21 факту обнаруженных нарушений проверки продолжаются.

Всего в 2012 году дисциплинарные взыскания наложены на более чем 5,5 тысяч полицейских.

В настоящий момент в МВД повышают качество работы с заявлениями и обращениями граждан, а также повышают профессиональный уровень дознавателей.