Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября 2016, 15:06

Безопасность

Египетские аэропорты провалили проверку безопасности

Российские специалисты вновь обнаружили нарушения в египетских аэропортах, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правительстве.

Источник уточнил, что в последнее время российские специалисты активно проверяли аэропорты Каира, Шарм-эль-Шейха и Хургады и результаты их проверок нельзя назвать удовлетворительными.

В частности, речь идет о профессиональной подготовке сотрудников, отвечающих за безопасность воздушных гаваней, и систем контроля доступа неаккредитованных лиц в закрытую зону. Все это дает основания говорить о том, что никакого возобновления авиасообщения между Россией и Египтом до конца года не будет.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре прошлого года, когда вылетевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург самолет компании "Когалымавиа" рухнул над Синаем. Позднее специалисты установили, что причиной авиакатастрофы стал взрывпакет, заложенный террористами в хвостовую часть самолета.
нарушения Египет авиасообщение жизнь в мире авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика