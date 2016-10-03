Египетские аэропорты провалили проверку безопасности

Российские специалисты вновь обнаружили нарушения в египетских аэропортах, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правительстве.

Источник уточнил, что в последнее время российские специалисты активно проверяли аэропорты Каира, Шарм-эль-Шейха и Хургады и результаты их проверок нельзя назвать удовлетворительными.

В частности, речь идет о профессиональной подготовке сотрудников, отвечающих за безопасность воздушных гаваней, и систем контроля доступа неаккредитованных лиц в закрытую зону. Все это дает основания говорить о том, что никакого возобновления авиасообщения между Россией и Египтом до конца года не будет.