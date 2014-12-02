Форма поиска по сайту

02 декабря 2014, 10:18

Безопасность

В парке "Дубки" вместо автошколы Минобороны открыли стоматологию и ресторан

Фото: ggi.mos.ru

Сотрудники госинспекции по недвижимости нашли нарушения при использовании земельного участка в парке "Дубки" – там вместо автошколы открыли стоматологию и ресторан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, территория площадью в 4 тысячи квадратных метров была оформлена в аренду автошколой "Нева" ДОСААФ России для военно-технического обучения специалистов вооруженных сил.

Вместо этого в здании оборудовали стоматологическую клинику, а в соседнем корпусе открыли ресторан, при этом изменения в договор аренды никто не вносил.

По данным инспекции, действия автошколы попадают по статью КоАП "Нарушение правил использования земельного участка", которая влечет за собой штраф для юридических лиц от 50 до 80 тысяч рублей.
Если автошкола не устранит нарушения, штраф вырастет в два раза.

